Ex-Bahia, Jobson é negociado com o futebol árabe

O Botafogo confirmou nesta segunda-feira, 12, que aceitou a oferta e o atacante Jobson (que atuou no Bahia em 2011 e se destacou no início do Brasileirão daquele ano) será emprestado ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita por uma temporada.

O atleta viaja nesta terça-feira, 13, para fazer os exames médicos e assinar o contrato. O clube asiático tem preferência na compra, uma vez que o o técnico Oswaldo de Oliveira não pretende contar com o jogador para o restante do Campeonato Brasileiro.

No Esquadrão, um dos sete clubes que o atleta de 25 anos atuou, ele também viveu momentos conturbados e teve o contrato rescindido por indisciplina. À época, a assessoria do clube divulgou que ele foi desligado por "uma série de falhas no cumprimento de regras e horários na rotina de treinamentos, concentrações, viagens e jogos, o que vinha causando constrangimentos a todo corpo de trabalho do clube".

Jobson estava emprestado pelo Glorioso ao São Caetano e treinava separado do elenco por conta de mais um ato de indisciplina. O atacante sumiu por 15 dias e o clube paulista havia proibido o jogador até de retornar para buscar seus pertences.

adblock ativo