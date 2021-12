Ex-Bahia acerta com Atlético-MG

O meia Vinicius, que estava no Bahia em 2018, acertou a sua ida para o Atlético-MG. O tricolor baiano não renovou o vínculo com o jogador, que ficou sem contrato no fim do ano.

De acordo com o site Terra, a previsão é que o meia chegue ao clube mineiro na tarde desta quinta-feira para realizar exames e ser anunciado oficialmente. Ainda segundo o site, o vínculo com o Atlético deve ser até o fim de 2020.

Vinicius realizou 87 jogos e marcou 16 gols com a camisa tricolor.

adblock ativo