Evaristo é homenageado com título de cidadão baiano

O carioca Evaristo de Macedo, de 80 anos, técnico campeão brasileiro pelo Bahia em 1988, teve um dia de homenagens em Salvador. Ele recebeu, nesta quinta-feira, 5, em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, localizada no CAB, o título de cidadão baiano.

À tarde, o ex-técnico do tricolor visitou o Fazendão e ganhou uma placa do clube, o título de Mérito Esportivo Tricolor. Evaristo ainda foi presenteado com uma camisa personalizada entregue pelas mãos do presidente Fernando Schmidt, do técnico Cristóvão e do volante Fahel.

Ex-técnico recebe camisa personalizada do Bahia, no Fazendão (Foto: Divulgação l Esporte Clube Bahia)

Evaristo treinou o Esquadrão em sete oportunidades, conquistando, além do título nacional em 1988, o título baiano por cinco vezes e também a Copa do Nordeste pelo tricolor, em 2001.

Ele ainda comandou a Seleção Brasileira em 1985 e o Vitória em duas oportunidades em 1997, e no período entre 2003-2004. Evaristo encerrou a carreira de treinador em 2007, no Santa Cruz.

Como jogador, Evaristo teve uma carreira de destaque, tendo brilhantes passagens por Flamengo e na Espanha, por Real Madrid e Barcelona.

adblock ativo