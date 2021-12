"Eu sabia que na hora certa as coisas iriam acontecer" diz Élber

"Não tinha momento melhor pra esse gol acontecer", foram com essas palavras que o atacante Élber definiu a emoção de balançar as redes pela primeira vez vestindo a camisa do Bahia. Aos 21 minutos do segundo tempo, no domingo, 27, o jogador abriu o placar na Arena Fonte Nova, no duelo contra o Vasco.

Há mais de dez meses sem marcar gol, Élber, diz estar aliviado em ter contribuído para o triunfo do tricolor. "Tirei um peso muito grande, deu um alívio muito bom, porque já tinha bastante tempo que eu não conseguia marcar. Muito contente e muito feliz", declarou, lembrando que seu último gol marcado foi em julho do ano passado, no jogo entre Cruzeiro x Palmeiras, no Mineirão.

Sobre o baixo desempenho que viveu nos primeiros momentos no elenco tricolor, o atacante reconheceu a fase ruim e comentou sobre a cobrança e a esperança que a torcida tinha em relação a ele.

"A torcida do Bahia tinha uma expectativa boa em cima do meu futebol. Não estava jogando tão bem, os gols não estavam saindo, as coisas não estavam acontecendo do jeito que eu planejava. Mas eu fiquei tranquilo, eu sei do meu potencial, sei da minha qualidade , não é atoa que fiquei tanto tempo no Cruzeiro e no Sport também. Eu sabia que na hora certa as coisas iam acontecer".

