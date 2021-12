"Eu acho que um passo de cada vez", diz Rogério sobre titularidade

Apesar de ter sido decisivo no triunfo diante do Bahia de Feira, o atacante Rogério, disse, em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 16, que prefere manter os pés no chão em relação à titularidade para o duelo com o Londrina, válido pela 4ª fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo será realizado nesta quinta, 18, na Fonte Nova, em Salvador.

"Eu acho que um passo de cada vez, né? Acho que com um bom futebol, que eu sempre tive, naturalmente vai acontecendo. Se o professor optar por mim no decorrer do jogo, eu vou estar preparado", garantiu Rogério.

Questionado sobre a cobrança por parte da torcida quando não teve uma boa atuação em campo, o atacante diz entender as críticas, mas ressalta que no futebol também há momentos de frustrações.

"Faz parte do futebol. Tantos jogadores que perderam gol. Acontece. Eu nunca me deixei abater. O importante é treinar que uma hora vai acontecer e eu sempre fui um jogador decisivo por onde passei. Fiz vários gols decisivos. Nunca desisti. Nunca abaixei a cabeça. Críticas vão existir sempre, todo jogador recebe críticas. Torcedor critica porque sabe o potencial do jogador e a gente tem que trabalhar cada dia mais para poder superar".

Gol salvador

O cronômetro marcava 52 minutos do segundo tempo quando Rogério balançou as redes do goleiro Jair e garantiu o empate de 1 a 1 para o Tricolor do técnico Roger Machado. Ele, que encontrava-se no banco de reserva, entrou em campo para substituir Fernandão e cumpriu com seu papel de atacante.

Porém, conforme Rogério, antes mesmo de entrar na partida, ele já estava confiante de que, caso fosse escolhido por Roger, marcaria um tento. "Eu até falei antes pro Flávio: hoje eu vou fazer o gol. E, quando acabou o jogo, falei: Flávio, eu falei pra você que eu ia fazer gol".

"Agradecer a confiança do professor Roger que conversou comigo no vestiário. Pediu pra eu ficar atento e assistir o treino dos atacantes que estão jogando titulares. Faz parte do futebol, a gente tem que ficar concentrado 24 horas no treinamento, no jogo. E ali eu tava confiante", declarou.

