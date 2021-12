Estreia do Bahia na Copa do Brasil tem data e horário confirmados

A estreia do Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Vasco, já tem data e horario confirmados. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 26, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O primeiro jogo será no dia 9 de maio (quarta-feira), às 21h45, na Arena Fonte Nova. O duelo de volta ocorre no dia 16 de maio (quarta-feira), às 19h30, no Rio de Janeiro.

A entidade também fez ajustes em vários jogos do Brasileirão, por causa do torneio mata-mata e também por pedidos da TV. Com isso, a partida entre Sport e Bahia, na Ilha do Retiro, válida pela 4° rodada da competição, foi mudado para as 19 horas de 6 maio (domingo).

