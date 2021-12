Estreante, Roger Machado comemora a classificação do Bahia

O Bahia superou o CRB na terça-feira, 9, com um gol no último lance do jogo. Elton aproveitou a sobra dentro da área e fez 1 a 0 contra o CRB, confirmando o avanço do Tricolor à quarta fase da Copa do Brasil.

O técnico Roger Machado fez sua estreia no comando da equipe e deu moral para o torcedor ao analisar a partida. "O jogo se encaminhou como a gente imaginava. Fizemos o gol na jogada menos lucida que criamos, mas que demostrou o ímpeto e a vontade dos jogadores. Aquele momento que a torcida começou a levantar a voz no estádio, foi crucial. Estamos de parabéns, e o torcedor muito mais. Gostei do que vi e saio muito feliz com essa classificação”, declarou Roger.

O treinador também elogiou o elenco do Esquadrão, e disse esperar a dedicação dos atletas para fazerem história no clube. “O que deu para observar nesses dias é que temos um grupo qualificado, como todo clube grande, está sempre prospectando reforços, mas que esse grupo qualificado tem que ralar a bunda no chão, jogar com intensidade. O torcedor tem que se ver representado dentro de campo, como foi hoje, o que tenho certeza é que esse grupo vai ser aguerrido até o final. Estou bastante satisfeito pelo contexto geral, por esse grupo que deseja muito fazer história aqui no nosso clube”, afirmou.

O Bahia agora aguarda o sorteio da quarta fase da Copa do Brasil para conhecer seu próximo adversário. O sorteio acontece nesta sexta-feira, 12, na sede da CBF, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

