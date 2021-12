"Estou pronto para o jogo contra o Conquista", avalia Ramires

O meia do Bahia, Ramires, que se reapresentou no Fazendão na quinta-feira, 14, após servir a Seleção Brasileira sub-20, mostrou entusiasmo em ajudar o Tricolor na corrida pelo titulo do Baianão. Em coletiva na tarde desta sexta, 15, o atleta se disse pronto para o próximo jogo do Esquadrão, contra o Vitória da Conquista.

Mas, apesar da animação, o jogador passará por avaliação para saber se possui condições de entrar em campo neste domingo, 17. "Estou pronto pra viajar pra Conquista, mas vou ver com o médico para ver se posso ser opção", afirmou o meia.

Quando questionado sobre a partida de volta da Copa Sul-Americana, na próxima quinta, 21, Ramires mostrou otimismo. "Infelizmente perdemos o primeiro jogo em uma bola, mas o Bahia é gigante e tem total chances de chegar no Uruguai e reverter o placar".

