Estatísticas indicam que o time com Jorginho já é diferente daquele de Guto

Com apenas três treinos e algumas conversas com os jogadores, o técnico Jorginho, apresentado no último dia 2, arriscou-se a dar ao Bahia um pouco de sua cara contra o Atlético-GO. Mantendo o esquema tático de seu antecessor, Guto Ferreira, mas alterando a estratégia de jogo, o novo treinador estreou não apenas com uma boa vitória de 3 a 0, mas apresentou a torcedores e imprensa seu 'cartão de visitas', com sucesso.

Durante o jogo, chamou a atenção uma maior paciência do Bahia para trocar passes, assim como uma distribuição maior das jogadas da equipe em campo. De acordo com o site de estatísticas Footstats, o Tricolor teve 60% de posse de bola, contra 40% do Atlético-GO. Nos outros três confrontos do Brasileirão, o Esquadrão teve 49% contra Atlético-PR e Botafogo, e 46% contra o Vasco.

No mapa de calor de cada uma das partidas (veja na infografia ao lado) é possível ver também que ao passo que em seus três primeiros confrontos da Série A o Bahia concentrou seu jogo pelo lado direito, na partida contra o Atlético-GO a distribuição de lances foi quase que homogênea, sobretudo devido à grande quantidade de passes trocados e o alto tempo de posse de bola. Na segunda-feira, foram 406 passes, contra 240 no jogo com o Atlético-PR, 302 com o Bota e 193 com o Vasco.

Quando chegou ao Bahia, Jorginho disse que daria continuidade ao trabalho de Guto e que "não seria inteligente da minha parte mudar alguma coisa", mas garantiu que seu estilo seria notado. Na coletiva após o jogo contra o Atlético-GO, ele revelou que ao ver os jogos do Tricolor, achava que o time podia controlar mais a posse de bola e se arriscar mais na defesa.

"Peguei [de Guto Ferreira] uma equipe muito organizada, e conseguimos duas situações fundamentais, que era a posse de bola, porque é uma equipe muito veloz, e algumas situações de jogo, principalmente na construção das jogadas. Tiro de meta... acho que a gente dava muito tiro de meta longo. Acho que dois gols foram trabalhados, uma coisa que a gente fez mesmo sendo apenas três dias de treinamentos", explicou o técnico.

Questionado, contudo, se a postura contra o Cruzeiro, um adversário claramente mais qualificado, seria a mesma daquela apresentada contra o lanterna Atlético-GO, Jorginho disse que cada jogo tem sua história e estratégia. "O que para mim é muito importante é que o Bahia mantenha a intensidade de jogo. Podemos fazer a marcação alta, mas quando não for possível, temos que ser capazes de marcar com todos atrás da linha da bola também", explicou o treinador.

Elogiado na coletiva por Jorginho, como um "monstro dentro de campo", o volante Renê Júnior, autor do primeiro gol, numa jogada típica de atacante, comentou sobre a postura da equipe e do novo técnico. "A qualidade dele veio só para agregar ao grupo. É um vitorioso. O Jorginho tem dado confiança para todos os jogadores e creio que com isso, e o apoio da torcida, podemos voltar a nos impor, mesmo respeitando o Cruzeiro, e sair de campo com mais um resultado positivo".

