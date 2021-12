"Estamos fazendo a coisa certa, na hora certa", diz médico do Bahia sobre retorno aos treinos

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, 16, o coordenador médico do Esporte Clube Bahia, Luiz Sapucaia, ressaltou a importância do retorno às atividades e o cumprimento das recomendações de saúde. Para o especialista, diante dos cuidados, a medida ocorre no momento certo.

De acordo com Sapucaia, o período de quase três meses de paralisação, devido à pandemia de Covid-19, pode ser comparado a temporada de férias dos atletas, porém os jogadores não deixaram de se exercitar. "De fato, tivemos um grande período afastado das atividades físicas do ponto de vista da intensidade, ao meu ver, equivale a um periodo de férias e é esse o protocolo de retorno que estamos utilizando", contou.

O médico ainda ressaltou a importância das atividades realizadas na casa dos atletas. "Mantivemos um volume de atividades à distância, o que geralmente não acontece nas férias, perdemos um pouco, mas se recupera rápido", garantiu.

O coordenador também falou sobre o retorno de peças importantes para o elenco. "Todos atletas que estavam afastados, o volante Elton, o meia-atacante Marco Antônio e o lateral esquerdo Giovanni, já estavam no período de transição e permaneceram realizando as atividades juntamente com o grupo e agora estão aptos a retomarem aos treinos junto com os demais jogadores", informou.

Atletas com Covid-19

A situação dos dois jogadores diagnosticados com Covid-19, após os testes realizados na última quarta-feira, 10, foi explicada pelo médico. "Desenvolvemos um protocolo para os atletas que testaram positivo, esses jogadores manterão a realização de atividades físicas, respeitando qualquer quadro sintomatológico: tosse, febre ou algo do tipo", explicou, ressaltando que após avaliação médica "todos atletas tiveram a temperatura aferida e foram devidamente higienizados".

Protocolo de retorno

O doutor também explicou a formulação do protocolo para o retomada das atividades e comemorou a mudança para o novo CT Evaristo de Macedo: "É um protocolo que foi elaborado há cerca de 30 dias, baseado no futebol europeu e com algumas informações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Temos a sorte de ter um Centro de Treinamentos (CT) com grande espaço, com boa ventilação. Todos funcionários atenderam e entenderam o funcionamento do protocolo. Saímos seguros que estamos fazendo a coisa certa, do tamanho certo, na hora certa"

*Sub supervisão do editor Vinícius Ribeiro

adblock ativo