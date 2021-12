Estaduais: Bahia é o "lanterna" entre os clubes da Série A

Por volta das 14 horas desta segunda-feira, 22, a delegação tricolor desembarcou tranquilamente no Aeroporto de Salvador, após o empate de domingo, por 0 a 0, com a Juazeirense.

Pelo discurso dos atletas, não há motivo para pessimismo ou desespero. Afinal, segundo eles, o trabalho do novo técnico, Joel Santana, já está começando a aparecer, apesar de os triunfos não estarem vindo.

No entanto, os números apontam para uma direção contrária. Em sua edição de ontem, A TARDE já destacou que o início do tricolor no Estadual é o pior desde 1942. E o desempenho surpreendentemente ruim do tricolor no Baianão - que, mesmo assim, o está levando para as semifinais - faz do time aquele com aproveitamento mais fraco entre os que disputarão a Série A neste ano (confira a tabela virtual na peça ao lado).

O Bahia vai tão mal que aparece 12 pontos percentuais abaixo do Vasco, que tem o segundo pior rendimento. Vale ainda ressaltar que a maioria das equipes disputa Estaduais reconhecidamente muito mais fortes do que o Campeonato Baiano. A Ponte Preta, por exemplo, tem aproveitamento de 67% - 28 pontos percentuais acima do Esquadrão -, mesmo jogando contra os grandes de São Paulo.

Nos dois jogos sob o comando de Joel Santana, o Bahia somou dois pontos, com igualdades diante de Vitória da Conquista (1 a 1) e Juazeirense (0 a 0), o que dá um aproveitamento de 33%. Apesar disso, os jogadores valorizam as mudanças que o treinador tem promovido no time.

"No último jogo, já tivemos uma postura diferente. Demos poucas chances ao adversário, mas, infelizmente, o goleiro deles estava inspirado", lamenta o goleiro Omar. O capitão Fahel concorda. E acrescenta: "A equipe está se ajeitando e confia totalmente no trabalho de Joel, que já começou a ser sentido pelo primeiro tempo que fizemos em Juazeiro. Se a bola tivesse entrado, estaríamos falando sobre outras coisas agora".

Segundo ele, a equipe está se readaptando à filosofia do Papai Joel e, amanhã, contra o Bahia de Feira, na Arena Fonte Nova, ela será ainda mais facilmente vista. "Vamos estar bem melhores", garante.

Em relação à trajetória do clube em 2013, o volante assume: "Nada serve como desculpa. Estamos tendo dificuldades pra botar a bola pra dentro, mas tenho certeza de que logo vai começar a entrar".

