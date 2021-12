A equipe sub-20 do Bahia já tinha vantagem por ter vencido por 1 a 0, em Pituaçu, na disputa das semifinais da Copa do Brasil da categoria. E,nesta quarta-feira, 16, o Tricolor mostrou ousadia suficiente para confirmar a classificação inédita à decisão do torneio com outro triunfo, desta vez fora de casa.

Vitor Villar Esquadrãozinho vence e está na final da Copa do Brasil sub-20

Em Sete Lagoas, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), os meninos de Aroldo Moreira se impuseram e bateram o Cruzeiro por 2 a 1. Os dois gols do Esquadrãozinho foram marcados ainda na etapa inicial.

Logo aos cinco minutos, o atacante Kaynan pegou uma sobra, deu um belo drible no marcador e chutou forte para abrir o placar, que foi ampliado aos 26. Foi quando João Paulo levou a bola à linha de fundo e cruzou rasteiro para o mesmo Kaynan só tocar para o gol vazio. No final do primeiro tempo, Henrique Cerqueira descontou para a Raposa em cobrança de pênalti.

Na etapa complementar, o Bahia apenas administrou a partida para se garantir na decisão, na qual enfrentará São Paulo ou Sport, que se pegam nesta quinta, 17, às 17h30 (da Bahia), em Recife. Na ida, melhor para o Tricolor: 1 a 0. Os dois jogos da decisão estão previamente agendados para os próximos dias 23 e 30.

Sub-17

Já o sub-17 do Bahia derrotou o Vitória por 1 a 0, nesta quarta, no Pituaçu, pelo jogo de ida da final do Baianão da categoria. O gol foi marcado por Fabrício. Na sexta, 18, às 15h, no Barradão, o Tricolor joga pelo empate para faturar o caneco.

