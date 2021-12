Esquadrãozinho tem terceiro empate consecutivo no Brasileiro

O Esquadrãozinho ficou no 0 a 0 com o Criciúma no jogo de quarta-feira, 10, no estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Esse foi o terceiro empate consecutivo da equipe na competição. Nas duas partidas anteriores, o Bahia já havia ficado no 1 a 1 tanto com o Cruzeiro quanto com a Portuguesa.

A equipe foi a campo com Jean, Rodrigo (Caporã), Fernandes, Robson e Matheus; Dedé, Sávio, Cadu e Gabriel Ramos (Endrick); Alexsandro (Wesley) e Jacó.

O último confronto do Esquadrãozinho acontece no próximo domingo, 14, às 20h (horário da Bahia), contra o Corinthians.

