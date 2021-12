Um empate por 1 a 1 diante do Grêmio Prudente, que jogava em casa, garantiu o Bahia na próxima fase da Copa São Paulo Júnior. O time sub-19 tricolor levou 1 a 0 aos seis minutos, mas mostrou poder de reação ao empatar oito minutos depois, com o atacante Mário, um dos destaques da equipe. Esperto, ele roubou a bola do zagueiro, invadiu a área e tocou com categoria no canto direito do goleiro.

A partir dali, o Bahia passou a controlar a partida e, mesmo sem marcar o gol da virada, garantiu a liderança do Grupo E e a consequente classificação. Seu próximo adversário, já pelo mata-mata, será o Fluminense.

Apesar da igualdade no placar, o jogo deste domingo, 11, consolidou a boa campanha do Esquadrãozinho, que chegou à terceira rodada precisando somente do empate devido às duas belas partidas que fez nas rodadas anteriores. Na primeira, aplicou 4 a 0 no Comercial-MS. Na segunda, 2 a 0 no Audax-SP.

O Grêmio Prudente, diante dos mesmos adversários, venceu por 3 a 1 e 3 a 2. Porém, acabou se classificando porque a Copa São Paulo coloca no mata-mata os campeões de cada chave e também os seis melhores segundos colocados.

Esquadrãozinho segura time local e avança na Copinha

Tricolor firme

Neste domingo, nem a empolgação da torcida de Presidente Prudente fez o Grêmio local se impor. Depois do gol que abriu o placar, o Bahia acordou e dominou o jogo. Ainda no primeiro tempo, após o tento de empate, desperdiçou duas chances claras de virar o duelo. O goleiro Robson foi quem salvou a equipe paulista.

No segundo, o árbitro deu uma forcinha aos paulistas expulsando o volante Arthur após falta normal. Mesmo assim, a meta tricolor mal foi ameaçada.

A boa campanha na Copa São Paulo já vem sugerindo futuros nomes para o profissional do Bahia. Mario, com participação constante nas jogadas de ataque, é um deles. Neste domingo, ele marcou seu segundo gol no torneio. O habilidoso meia Endrick, dono da camisa 10, é outro.

O sistema defensivo como um todo também vem mostrando brilho. O segundo tempo foi a prova. Com um gol sofrido em três jogos, é um dos destaques da Copinha.

