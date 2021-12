O Bahia perdeu nesta quinta-feira, 24, sua invencibilidade na Copa do Brasil Sub-20 justamente no jogo mais importante da competição até aqui. Pela primeira partida da final, no Morumbi, levou 3 a 1 do São Paulo.

Daniel Dórea Esquadrãozinho sai atrás no 1º jogo da final da Copa do Brasil Sub-20

Assim, o Esquadrão terá de se superar na partida de volta, quinta que vem, em Pituaçu, para ficar com o título inédito. Como a regra que privilegia quem faz mais gols fora de casa não existe mais na decisão, o Tricolor baiano – sem o volante Júnior Ramos e o artilheiro Kaynan, suspensos – terá de vencer por três gols de diferença para ser campeão sem precisar da disputa de pênaltis.

O jogo

Desde o início o São Paulo mostrou superioridade técnica indiscutível e abriu o placar com Pedro logo aos 13 minutos. Ele desviou de primeira um cruzamento feito em cobrança de escanteio de Shaylon.

Dois minutos depois, o Bahia encontrou o gol de empate no seu único lance de perigo na partida. João Paulo – destaque, o atacante do Esquadrãozinho atua emprestado curiosamente pelo São Paulo – foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Kaynan completar de canhota e assumir a artilharia do torneio, com cinco gols.

No entanto, o ‘cara’ do jogo logo igualaria esse número e construiria a vantagem do São Paulo na decisão. Shaylon recolocou o time paulista na frente ao aproveitar passe de Auro aos 26 minutos e, aos 30, finalizou após cruzamento de Kayque para fechar a contagem.

Tudo isso aconteceu ainda no primeiro tempo. No segundo, o jogo arrefeceu e a rede não foi mais balançada. O São Paulo ainda perdeu um pênalti – inexistente – com Foguete.

adblock ativo