Esquadrãozinho perde da Lusa e dá adeus à Copinha

O time sub-20 do Bahia jogava por um simples empate contra a Portuguesa para avançar à fase da mata-mata da Copa São Paulo de Juniores. Invicto na competição, o time baiano vacilou e perdeu para a Lusa por 2 a 1 no último sábado, 11.

O Tricolor terminou na 2ª colocação do Grupo U, mas com 6 pontos e saldo de zero gol, não fez o suficiente para se classificar entre os seis melhores 2º lugares desta fase inicial do torneio. Na partida de ontem, Ronaldo abriu o placar aos 32 minutos da primeira etapa. A Portuguesa aproveitou a instabilidade do Bahia, que teve de se lançar ao ataque, para fazer 2 a 0 com Cassius, aos 9 do 2º tempo. Marcão, aos 27, diminuiu.



