Esquadrãozinho pega Goiás pela Copa do Brasil nesta terça

O sub-20 do Bahia também entra em campo nesta terça-feira, 6, às 15h, no Estádio de Pituaçu. A equipe comandada por Aroldo Moreira, que eliminou o Santa Cruz na primeira fase, vai enfrentar o Goiás, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil da categoria.

O jogo da volta será disputado na terça-feira da próxima semana, em Goiânia. O Esquadrãozinho vai a campo com: Jean, Flávio, Dedé, Everson e Júnior; Eder, Sávio e Gabriel Ramos; Alexsandro, Mário e Rodrigo Rodrigues.

