Esquadrãozinho joga por classificação na Copa do Brasil

O Esquadrãozinho enfrenta o São Paulo, nesta quinta-feira, 6, disputando uma das vagas nas semifinais da Copa do Brasil sub-20. A partida será no Morumbi, às 16h30 (de Salvador), com portões abertos aos torcedores.

Na partida de ida, o tricolor baiano empatou por 1 a 1 na Arena Fonte Nova, em Salvador. E para garantir a classificação, precisa vencer o São Paulo ou empatar com dois ou mais gols.

O vencedor da partida irá encarar o Vitória, na próxima quarta-feira, 12, no Estádio Manoel Barradas.

