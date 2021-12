Esquadrãozinho fica no empate com Goiás na Copa do Brasil

Os garotos do sub-20 do Bahia ficaram no empate em 1 a 1 com o Goiás na tarde desta terça-feira, 6, no Estádio de Pituaçu, pelo primeiro jogo da segunda fase da Copa do Brasil da categoria.

O tricolor saiu na frente com o zagueiro Dedé, no primeiro tempo. Mas na etapa complementar, o Esmeraldino chegou a igualdade com Edson Júnior, de pênalti, dando números finais ao jogo.

Próximo do término da partida, o lateral-direito Flávio foi advertido com cartão vermelho e desfalca o Esquadrãozinho no duelo de volta, que será realizado no dia 13, às 15h, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Agora para se classificar, o Bahia precisa vencer o jogo de volta por um placar minimo de 1 a 0. Caso o resultado seja igual da partida desta terça-feira, a decisão irá para os pênaltis.

