Esquadrãozinho estreia com triunfo no Brasileiro

O Bahia estreou com vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde de quarta-feira, 3, no Estádio de Pituaçu, o Esquadrãozinho derrotou o Vasco por 1 a 0, com um gol marcado pelo lateral-direito Flávio, em cobrança de falta.

A equipe comandada pelo técnico Aroldo Moreira jogou com: Igor, Flávio, Dedé, Fernandes e Dener; Eder, Wesley (Gabriel Ramos depois Sávio) e Endrick; Jacó, Mário e Alexsandro (Luan).

Na próxima quarta, 10, o tricolor encara o Sport, na Ilha do Retiro.

