Esquadrãozinho detona Sport no Brasileiro Sub-20

O Bahia está com 100% de aproveitamento no Brasileiro Sub-20. Na tarde de quarta-feira, 10, na Ilha do Retiro, em Recife, o Esquadrãozinho venceu o clássico nordestino contra o Sport, por 2 a 1, com gols de Wesley e Jacó.

A próxima partida do tricolor será dia 24 de junho, às 3h da tarde, em Pituaçu, contra o Santos. A equipe de Aroldo Moreira jogou com Igor, Flávio, Dedé, Fernandes e Dener; Éder, Wesley (Sávio) e Endrick (Gabriel); Alexsandro (Artur), Jacó e Mário.

