Esquadrãozinho deixa triunfo escapar na Copa do Brasil

O Bahia Sub-20 ficou no empate por 1 a 1 com o São Paulo, no estádio de Pituaçu, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil da categoria.

O Esquadrãozinho marcou no 1º tempo, com Lourival, de pênalti. Mas, no final do jogo (aos 46min), Pedro empatou para o São Paulo.

O jogo de volta será na próxima quinta, 6, no Morumbi.

