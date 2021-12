Esquadrãozinho conquista título e faz a 'barba' em Pituaçu

Numa espécie de aperitivo do Ba-Vi decisivo de domingo, 13, em Pituaçu, a garotada sub-20 do Bahia garantiu a barba feita. O time venceu nesta quinta-feira, 10, o Vitória, por 2 a 1, no Estádio de Pituaçu, e conquistou o título de campeão baiano da categoria. Agora, o serviço completo depende dos profissionais.

O atacante Jeam, que desceu da equipe principal para ajudar os juniores, foi o autor dos dois gols do triunfo, ambos anotados no primeiro tempo. Marcelo Machado, meia, descontou de cabeça para o Rubro-Negro no final da partida.

A larga vantagem construída na etapa inicial praticamente matou o jogo. O Bahia jogava por dois resultados iguais, por ter feito melhor campanha. Além disso, o time havia vencido o primeiro jogo, por 1 a 0.

Após a partida, o técnico do Esquadrãozinho e ex-jogador, Charles Fabian, exaltou a importância das divisões de base do time. "O maior patrimônio do clube, além da sua torcida, é a divisão de base. Eu fui um deles, vim daí", afirmou.

O treinador também falou sobre a conquista. "A gente trabalha num clube grande, então trabalhamos sempre para vencer", disse. "Qualquer título que você consiga no Esquadrão de Aço representa muito", vibrou.

