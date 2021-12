Esquadrãozinho avança e pega o Vitória na Copa do Brasil

O Bahia foi buscar a classificação na Copa do Brasil Sub-20 lá no Morumbi. Depois de empatar na ida, no Pituaçu, em Salvador, por 1 a 1, o Esquadrãozinho arrancou o 2 a 2, nesta quinta-feira, 6, diante do São Paulo. Com isso, vai ter Ba-Vi na semifinal, com mando tricolor na última partida.

O tricolor baiano saiu na frente com Jeferson Silva, que aproveitou vacilo adversário para abrir o placar da partida. Na segunda etapa, o São Paulo virou em dois pênaltis cobrados por Ewandro. Depois de desperdiçar uma penalidade, o Bahia, com um a mais, chegou ao gol da classificação nos acréscimos, com Caporã.

O primeiro duelo será disputado na próxima quarta, 12, no Barradão, na capital baiana.

