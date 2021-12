Esquadrãozinho abre final da Copa do Brasil Sub-20 em São Paulo

A equipe sub-20 do Bahia começa a decidir nesta quinta-feira, 24, diante do São Paulo, às 19h40 (horário da Bahia), no Morumbi, a final da Copa do Brasil da categoria. Participar da decisão do torneio, que está na sua quinta edição, é um feito inédito para o Esquadrãozinho, comandado por Aroldo Moreira.

Confiante, o treinador garante que o time vai buscar a vitória. “Temos uma trajetória bacana nessa Copa do Brasil. Buscamos nossas classificações fora. Contra o Inter [quartas de final], empatamos em casa e vencemos lá. Contra o Cruzeiro [semifinal], vencemos em casa e fora. Temos uma forma de jogar. Entramos em campo pra ganhar todos os jogos”, assegura.

Invencibilidade

A equipe está invicta na competição. Na 1ª fase, o Bahia eliminou o Paysandu sem precisar do jogo em casa: triunfo por 3 a 1 em Belém. Antes de Inter e Cruzeiro, ainda passou pelo Fluminense: triunfo por 2 a 0 em Salvador e empate por 1 a 1 no Rio de Janeiro.

O Esquadrãozinho deve ir a campo com Deijair, Marlon, Rodrigo, Everson e Juninho; Luis Fernando, Júnior e Wesley (Marco Antônio); Kaynan, João Paulo e Mayron. Aroldo ainda falou dos atletas que deve indicar para o profissional em 2017. “Rodrigo, Everson e Juninho. Temos também Mayron, de qualidade”, diz.

adblock ativo