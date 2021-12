Esquadrão se sente em casa e faz 2 a 0 contra o Figueirense

A presença em maioria da torcida tricolor na Arena Barueri deu certo: o Esquadrão se sentiu em casa e conquistou neste domingo, 27, o primeiro triunfo na Série A, sobre o Figueirense, por 2 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos gritos de 'Bahêa, Bahêa' vindos da arquibancada, o time mostrou em campo um futebol de qualidade. Anulou os principais armadores do Figueira e chegou aos gols em duas jogadas bem trabalhadas.

Lincoln abriu o placar aos 7 minutos da primeira etapa numa jogada que começou num lateral cobrado por Diego Macedo. No segundo tempo, Fahel ampliou aos 29 após cobrança de falta na área adversária.

O triunfo 'fora de casa' dá um alívio para o Tricolor, que conquista os três primeiros pontos após a derrota para o Cruzeiro na estreia em casa. o Bahia agora é o nono colocado.

Na terceira rodada, o Esquadrão recebe o Botafogo na Fonte Nova, no domingo, às 16h. Antes disso, tem compromisso pela Copa do Brasil: é o jogo de volta da primeira fase com o Villa Nova-MG, na quarta, às 19h30, também na Arena.

O jogo

O Bahia começou pressionando e atrapalhando a saída de bola do Figueira, principalmente quando ela passava pelos pés do veterano Marcos Assunção.

O ritmo alucinante do Esquadrão resultaria logo num gol. E o que ele teve de rápido, teve também de surpreendente. Aos 7 minutos, Diego Macedo cobrou lateral na faixa direita do campo para Fahel, que apareceu como um homem surpresa quase na linha de fundo; o volante cruzou para Lincoln, no segundo pau, cabecear de peixinho. Linda trama de ataque.

Na frente, o Bahia passou a jogar esperando a iniciativa do Figueira e o contra-ataque. O time catarinense, porém, não conseguia articular as jogadas, em parte pelas más atuações de Marcos Assunção e Vítor Júnior - que nem de perto lembraram as boas atuações dos tempos de Palmeiras e Atlético-GO. Tanto que a única chance do primeiro tempo aconteceu num chute de Marco Antônio, sem riscos.

O Esquadrão voltou do intervalo com a mesma postura. O segundo gol quase saiu no início do segundo tempo, e mais uma vez com um volante no ataque: Uelliton recebeu na direita e chutou no travessão.

Por volta dos 15 minutos, o jogo mudou mais uma vez. Sem a iniciativa do Figueirense, o Bahia passou a dominar o jogo e a criar as oportunidades.

O segundo gol do Esquadrão mostrou a evolução do time de Marquinhos Santos. Numa jogada ensaiada e, mais uma vez, com a participação de um volante: Fahel, que desviou de calcanhar na pequena área a bola ajeitada por Titi após cobrança de falta de Lincoln. Outra bela trama do ataque tricolor.

Com o 2 a 0, bastou administrar até o final. O saldo ruim do jogo ficou por conta do meia Anderson Talisca, que saiu de campo no segundo tempo sentindo dores no tornozelo direito, o mesmo que quase o tirou dos Ba-Vis da final do Baianão. O garoto terá dois dias para se recuperar, mas preocupa para o jogo da Copa do Brasil.

