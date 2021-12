Esquadrão lança uniforme em homenagem à paixão do torcedor

Com o slogan “Tá no sangue. Tá na carne. Tá no manto”, o Bahia lançou nesta sexta-feira, 27, sua terceira camisa, predominante vermelha em “homenagem à paixão do torcedor tricolor pelo Esquadrão”.

Uma novidade é a gola polo com marcação em V. A camisa já está à venda nas lojas oficiais do clube, a R$ 239,90, e estreia no duelo com a Ponte Preta, no próximo dia 4 (domingo), na Fonte Nova.

❤️ Bahia e @umbrobrasil homenageiam #PaixãoTricolor no novo uniforme nº 3 do Esquadrão - já nas Lojas Oficiais do Clube! #BBMP Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia 🔵🔴⚪️ (@ecbahia) em Out 27, 2017 às 10:57 PDT

adblock ativo