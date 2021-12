Esquadrão de Aço absoluto no estado após título

A sensacional goleada de 6 a 0 do Bahia sobre o Vitória da Conquista, que lhe valeu seu 46º título baiano no domingo, 3, resume bem a pujança tricolor no Estadual.

Imponente e absoluto, o Esquadrão de Aço superou o placar de 3 a 0 sofrido no jogo de ida e, assim, conquistou o Baianão-2015 de modo incontestável. Foi o clube que mais pontuou ao longo do campeonato. Foram 25 pontos contra 23 do Vitória da Conquista. O terceiro colocado, a Juazeirense, fez apenas 16.

O Tricolor também teve, com sobras, o maior saldo e o melhor ataque. Em 12 partidas, botou 34 bolas nas redes adversárias. O saldo foi positivo em 21 gols. Rendimento bem superior aos times de Conquista (17 gols marcados; saldo positivo de 5) e de Juazeiro (8 gols; saldo zero).

Além do triunfo consagrador de domingo, a campanha do Esquadrão foi marcada por outras goleadas extravagantes, como 7 a 1 no Feirense e 5 a 0 no Galícia. O time ainda teve em Kieza, com oito gols, e Maxi Biancucchi, seis, o artilheiro e o vice da competição.

Enquanto isso, o Vitória, seu grande rival, terminou a competição na modesta quinta posição, com 13 pontos e seis gols marcados em oito jogos.

A superioridade tricolor em 2015 vai ao encontro do resumo das 111 edições do Baiano, iniciado em 1905. Os 46 títulos do Bahia lhe dão a condição de líder absoluto em número de conquistas. O Vitória, em segundo, tem 27.

Também é do Esquadrão o recorde de conquistas consecutivas. Seus dois maiores momentos foram o penta de 1958 a 1962 e o hepta de 1973 a 1979. As séries mais próximas foram os tetracampeonatos do Vitória (2002/05 e 2007/10) e o tri do Galícia (1941/43).

A conquista de domingo fecha a redenção do Bahia após o maior jejum de sua história. Entre 2002 e 2011, o clube perdeu 10 campeonatos consecutivos. No entanto, venceu três das últimas quatro edições, obtendo, de quebra, seu primeiro bicampeonato desde o biênio 1998/99 - com título dividido com o Leão.

Enfim, a hegemonia do futebol baiano está, incontestavelmente, nas mãos tricolores mais uma vez.

*Colaborou Matheus Vianna

