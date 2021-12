Esquadrão consegue virada heroica

Mais um triunfo heroico para uma história repleta de feitos desse tipo. O Bahia de tantas comemorações no 'apagar das luzes' repetiu a dose nesta quarta-feira, 29, ao virar jogo contra o Vitória da Conquista e se manter com boas chances de avançar à segunda fase da Copa do Nordeste.



Jogando no sudoeste baiano, o Tricolor venceu, por 2 a 1, com gol salvador do paraguaio Pittoni aos 50 minutos do segundo tempo. Agora, o time tem sete pontos, mesmo número do CSA, líder pelo saldo de gols. Hoje, os alagoanos entram em campo para enfrentar o Santa Cruz, que somam quatro pontos.



Chances perdidas



Os minutos iniciais do primeiro tempo mostraram um Bahia com apetite. O time criou três boas chances logo de cara.



As duas primeiras foram perdidas por Maxi. A terceira caiu na cabeça de Lucas Fonseca, que testou no ângulo, mas a zaga conseguiu tirar.



No mesmo lance, o goleiro Neto deslocou o braço e teve de ser retirado de campo, dando lugar a Pedro, terceiro reserva. Depois da substituição, o Tricolor caiu de rendimento e o Conquista passou a oferecer perigo. Wander não foi capaz de aproveitar falha gritante de Raul - um dos piores em campo, o lateral, que seria substituído pelo improvisado Railan na etapa final, levou o terceiro amarelo e está suspenso. Já Tatu não perdoou o cochilo de Fahel e Lucas Fonseca e fez de cabeça.



O gol do Bode, colocou o jogo em banho-maria e pouco aconteceu até o intervalo.



Mesmo sem alterações, o Esquadrão recuperou o ímpeto nos primeiros minutos do segundo tempo. Hélder acertou a trave aos três minutos. Maxi tornou a perder chance aos cinco.

Após nova trégua do Tricolor, o argentino pediu para sair aos 13 minutos. Talisca entrou.



O garoto, que mudou o comportamento do time nas duas últimas partidas, nada havia produzido até arrumar o empate em grande estilo aos 32 minutos. Ele balançou a rede em bela cobrança de falta, quebrando jejum. O Tricolor não marcava desta forma há um ano e cinco meses.



A igualdade não era boa, mas o Bahia, que ainda teve Railan expulso, parecia não ter forças para buscar a virada.



Até que, no quinto minuto dos descontos - quando Zé Roberto, machucado, tinha deixado a equipe com dois a menos - veio a jogada salvadora: o criticado Madson ofereceu o gol a Pittoni. Milagre.

