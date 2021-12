Esquadrão comemora título com pratas da casa e badalação

O título conquistado no domingo, 3, tem a cara e o jeito da garotada tricolor. Afinal, eles foram maioria no elenco, fazendo valer a aposta na base. Em troca, muitos deles puderam levantar o primeiro troféu na ainda iniciante carreira.

Dos 32 campeões, 18 saíram da base, o que equivale a quase 56%. Os garotos fazem a equipe ter quase 'idade olímpica': a média etária é de 23,78 anos. Na decisão, o técnico Sérgio Soares usou seis pratas da casa: Jean, Robson, Bruno Paulista, Zé Roberto (titulares), Rômulo e Mateus (ambos no segundo tempo).

Com tantos garotos, a festa foi ao estilo deles: ainda na noite de domingo, pipocaram em poucas horas milhares de fotos nas redes sociais dos atletas - a maioria, claro, ao lado do primeiro troféu. Depois, foram a um jantar numa churrascaria, com o time inteiro.

Na segunda, 4, nada de badalação: foi a vez de retribuir à família. "É dia de ficar com os parentes, né? Até porque amanhã (hoje) eles já vão embora, tem treino de novo e foco total na Série B", lembrou o meia Rômulo.

O garoto de 19 anos foi um dos mais beneficiados pelo calor familiar. De Recife, sua cidade natal, vieram os pais e a sobrinha de um ano, Ana Sofia, que desfilou em campo com o tio durante a volta olímpica.

O meia, que subiu da base durante um momento conturbado, na reta final de 2014, comemorou o primeiro título: "Foi uma volta por cima não só para mim, mas para todo o grupo que acabou caindo no ano passado. Não queria ter começado na equipe marcado dessa forma, então sabia da importância desse título".

Rômulo destacou a felicidade dos pratas da casa. "É um orgulho enorme. Todo mundo sabe das dificuldades que se passa ao chegar ao profissional, e ganhar esse título dá tranquilidade para todos os garotos", avaliou.

Outro que chegou ao time há menos de um ano, se destacou e hoje é titular, o volante Bruno Paulista terminou o Baiano jogando na lateral esquerda. Também passou o dia com a família.

De olho no futuro, ele garante que não quer escolher a posição em que vai jogar na Série B. "Quem escala é o professor. Não importa onde, eu quero é jogar e ajudar a equipe, como aconteceu nesse Estadual", declarou.

Base bicampeã

Outros garotos podem dizer que são pé-quentes. Mesmo não tendo participado ativamente da campanha do ano passado, Zé Roberto e Robson podem se considerar bicampeões do estadual.

O atacante de 21 anos, que chegou ao profissional no início de 2014, participou do último Baiano de forma tímida: apenas um jogo. Em 2015, ele disputou seis, e ainda marcou seu primeiro gol com a camisa do Esquadrão. De quebra, ganhou a vaga do machucado Léo Gamalho e deve iniciar a Série B como titular.

"Ano passado, fui campeão também, mas esse foi especial, por ter participado mais e por ter sido titular na final. Fiquei arrepiado, emocionado demais. Foi o melhor dia da minha vida, com certeza", admitiu. "A gente merecia esse título pelo que fez tanto no Baiano como na Copa do Nordeste. Graças a Deus, ele veio", completou.

Em 2014, Robson não fez nenhuma partida; agora, disputou quatro. De quebra, foi titular na decisão e marcou nela seu primeiro gol como profissional. Agora, o objetivo é se manter no time na Série B. "Muito feliz pelo primeiro gol e pelo primeiro título. Estou em busca do meu espaço, e o professor me deus dois jogos em sequência. Espero continuar nesse ritmo", desejou.

