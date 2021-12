Esquadrão abre votação para escolha de novos uniformes

O Bahia iniciou nesta quinta-feira, 8, a votação para as escolhas dos novos uniformes da temporada do 2020. A ação é promovida desde a temporada passada, quando o clube passou a adotar uma marca própria de material esportivo, a Esquadrão.

Na primeira etapa, mais de 1.000 modelos foram enviados pela torcida. O concurso teve início no dia 24 de julho e a Comissão Julgadora do clube selecionou 5 layouts de cada um dos três modelos de uniforme.

Em nota oficial, o Bahia gratulou aos torcedores e ratificou a importância da participação dos adeptos com o clube. "O Bahia agradece a participação de todos os tricolores, parabeniza os selecionados e reafirma o orgulho de ser o clube do povo baiano, mais inovador e mais democrático do Brasil", escreveu.

A votação se encerra no dia 12 de agosto, e os torcedores podem escolher os melhores visitando o site do Esquadrão.

adblock ativo