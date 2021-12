Esposa de Maxi Biancucchi critica violência contra o marido

Após o episódio em que alguns torcedores do Bahia apedrejaram o carro do jogador Maxi Biancucchi, sua esposa resolveu se manifestar nas redes sociais sobre a situação. Os primeiros comentários foram feitos na noite desta segunda, 28, mas continuaram na manhã desta terça, 29.

No Twitter, Jazmin Luraghi escreveu: "Não quero nem imaginar se minhas filhas estivessem dentro do carro. Nada é mais importante que a vida".

A esposa do atacante ainda condenou os atos de vandalismo e disse que isso não é torcer. O carro de Maxi foi cercado, após o treino nesta segunda, 28, por alguns torcedores do Bahia. Na sequência, as pessoas começaram a esmurrar o veículo e apedrejá-lo a cerca de 300 metros do Fazendão.

"Nada justifica a violência e actos vandálicos. Nada ! Obrigado a todos os verdadeiros torcedores que se solidarizam com Max", disse ela, em um tweet postado nesta terça. Confira outros comentários feitos pela esposa de Maxi.

Actos vandálicos não e só de um clube já aconteceu em vários,Será q não se importam mesmo com as vidas das pessoas? pic.twitter.com/GYtrktuc1s - JazminLuraghi77 (@jazminluraghi) 29 julho 2014

Nada justifica a violência e actos vandálicos .. Nada ! Obrigado a todos os verdadeiros torcedores que se solidarizam com Max .. - JazminLuraghi77 (@jazminluraghi) 29 julho 2014

Vamos a torcer não a delinquir ! Fuerza amor ! Sos un guerrero y esto te va fortalecer aún más ! @maxibiancucchi7 pic.twitter.com/mTwBZppNxh - JazminLuraghi77 (@jazminluraghi) 28 julho 2014

