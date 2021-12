O Esporte Clube Bahia lança nesta quinta-feira, 27, a nova coleção de uniformes, a primeira com a marca Esquadrão, de fabricação própria.

O evento de lançamento acontece a partir das 19h30, na Arena Fonte Nova, com a participação de jogadores, conselheiros e empresas parceiras.

O clube publicou um vídeo de divulgação dos novos uniformes, confira:

Esporte Clube Bahia lança nova coleção de uniformes nesta quinta

Entretanto, a rede de artigos esportivos Centauro antecipou a surpresa na madrugada desta quinta e colocou as camisas à venda na internet. No site da rede, estão disponíveis os uniformes 1 e 2 do tricolor, nas versões masculina e feminina.

