Esporte Clube Bahia fecha parceria com Observatório de Discriminação Racial

O Esporte Clube Bahia anunciou nesta terça-feira, 20, a parceria com o Observatório da Discriminação Racial do Futebol. O convite foi feito depois das ações do tricolor em homenagem ao Novembro Negro.

O Observatório é responsável pela elaboração do Relatório Anual da Discriminação, que pontua casos preconceituosos - englobando todos os tipos, além do racial - em diversos esportes no Brasil e com atletas brasileiros no exterior.

A intenção é realizar a edição 2017 - que ainda está sendo finalizada em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - do lançamento do relatório em solenidade na capital baiana. No ano passado, o evento foi no Ministério do Esporte, em Brasília.

Outras iniciativas que nasceram com a parceria é o desenvolvimento de produtos ligados à campanha e a organização de um seminário internacional sobre racismo no futebol e formas de combate.

