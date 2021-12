Espião tricolor, Wallyson reencontra Cuca contra o Atlético

Caiu no Horto, tá morto", diz uma das máximas futebolísticas criadas recentemente em torno do Atlético Mineiro, atual campeão da Libertadores da América. O time mineiro, adversário do Bahia nesta quarta-feira, às 19h30, foi dono de uma campanha irrepreensível no estádio Independência durante a conquista continental. A praça, palco do jogo de logo mais, fica encravada no bairro do Horto, na cidade de Belo Horizonte.

Desde o título inédito, os números do Galo em seus domínios, porém, apresentam brusca recessão. São dois jogos e apenas um ponto amealhado no período (aproveitamento de 16,6%). Apesar da visível queda de produção alvinegra, a rima fatal com o endereço do estádio continua soando ameaçadora para os adversários.

"Eles fizeram por merecer esse medo criado em torno do Independência. Jogam com um ataque muito forte lá, aproveitando a empolgação da torcida. Uma coisa que nós não podemos é deixar de contra-atacar. Se ficarmos esperando o jogo, vamos acabar perder", afirma Wallyson, ex-jogador do Cruzeiro e experiente nos duelos contra o Galo.

No treino da última terça-feira, 13, Wallyson não participou do coletivo comandado pelo técnico Cristóvão Borges por conta de uma fadiga muscular. A ausência, contudo, não preocupa e o jogador está confirmado para o duelo na capital mineira.

"Foi só um cansaço mesmo e fui poupado por conta disso. Pra mim será uma honra jogar contra o Cuca (atual técnico do Atlético-MG), que foi meu treinador em um dos períodos de mais sucesso da minha carreira, quando tive muito destaque no Cruzeiro. Cuca é merecedor de tudo que está vivendo, além de um técnico muito moderno", afirma Walysson, que não nega a condição de 'espião' que vai se prestar para ajudar o time do Bahia.

"O que puder passar para o Cristóvão vou passar. Sei como Cuca arma seus times e vou procurar detalhar tudo para o grupo", emenda.

O interventor do Bahia, Carlos Rátis, nascido na cidade mineira de Montes Claros e torcedor declarado do Galo, afirmou no programa Donos da Bola, da TV Bandeirantes, que estará torcendo para a equipe tricolor. "Espero que o Bahia goleie o Atlético Mineiro", resumiu.

