Esperando uma oportunidade, Ronaldo mantém mistério sobre escalação

Com desfalque no meio-campo devido à expulsão de Gregore no duelo contra o Palmeiras, as dúvidas ainda pairam na cabeça do técnico do Bahia, Roger Machado, sobre o possível substituto para a vaga. Pista ou não, a coletiva desta sexta-feira, 16, foi conduzida por Ronaldo, um dos cotados a assumir o lugar do 'xerifão' Tricolor.

Mesmo com as especulações, o volante preferiu não se manifestar e manteve o mistério sobre os 11 iniciais que serão escalados por Roger. "Gregore está suspenso, tanto eu quanto o Elton na posição (podem substituir). Estou trabalhando e esperando, quem sabe, uma oportunidade (...) Quem ganha com isso é o clube. É uma disputa boa, sadia, onde cada um busca seu espaço, procurando evoluir e mostrar seu trabalho. Quem ganha com isso é o Bahia", falou.

Por falar no comandante do Esquadrão, assim como Roger, Ronaldo também pediu atenção especial no duelo deste domingo, diante do Goiás. Para o atleta, apesar da má fase do Esmeraldino, a postura do Bahia precisa ser tão intensa quanto nos demais confrontos.

"Querendo ou não, Brasileiro é muito difícil. Não é porque o Goiás tomou uma goleada aqui e outra ali que vai chegar aqui, e a gente vai atropelar. Não é assim. Cada jogo é uma história. Temos que ter tranquilidade, fazer o que vem fazendo até agora. Caprichar nas conclusões para conseguir bater o Goiás", afirmou.

Após não ter sido constatada nenhuma lesão e treinar normalmente com o grupo pela manhã, o lateral-direito Nino Paraíba é opção para o próximo jogo. "É um jogador muito importante, tem velocidade muito boa, chega muito bem no fundo, marca muito bem. Não é à toa que a torcida gosta muito ele. É um jogador que faz falta, mas tem outro na posição que pode suprir a ausência", concluiu Ronaldo.

*Sob a supervisao do editor Nelson Luis

