Especulado no São Paulo, Jean só deve ser negociado após eleição

Um dos destaques do Bahia na temporada 2017, o goleiro Jean pode deixar o Esquadrão no ano que vem. Nesta segunda-feira, 13, a imprensa paulista informou que o São Paulo teria enviado para Salvador o seu diretor executivo de futebol, Vinicius Pinotti, com o objetivo de negociar com o presidente do Tricolor baiano, Marcelo Sant’Ana, a compra em definitivo do arqueiro de 22 anos.

Oficialmente, o vice-presidente do clube, Pedro Henriques, confirma que o Esquadrão já foi sondado por três clubes, mas que qualquer negociação do atleta deve ficar para a próxima diretoria, que será eleita no pleito do dia 9 de dezembro.

“Fomos procurados por informações sobre Jean por três clubes: São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Mas a gente não vai fechar nenhuma negociação, vamos deixar para a próxima diretoria. O time está estruturado. Não tem necessidade de falar sobre isso agora. Já houve interesse por vários outros atletas. Mas isso vai ser decidido pela próxima gestão”, disse Henriques.

Entretanto, nos bastidores a informação é de que a negociação já começou entre as diretorias de Bahia e São Paulo, e que há o sinal verde de Jean para o acerto. Mas o goleiro do Esquadrão só irá começar a conversar oficialmente quando tudo estiver acertado entre os mandantes dos tricolores baiano e paulista.

De acordo com a imprensa paulista, o Bahia pediu algo em torno de 4 milhões de euros (cerca de R$ 15,3 milhões) por Jean, o que inicialmente foi considerado um valor alto.

No mesmo dia em que se iniciaram os rumores da transferência para o São Paulo, o goleiro pode ter dado uma pista pelas redes sociais.

O arqueiro do Esquadrão começou a seguir o perfil do Tricolor paulista no Instagram, o que foi entendido pelos torcedores como indício do interesse de Jean na negociação.

Jogo-treino

Enquanto não decide o seu futuro, Jean e os demais atletas que atuaram mais de 45 minutos no empate em 2 a 2 contra o Galo fizeram nesta segunda um treino regenerativo no Fazendão. Os demais jogadores participaram de um jogo-treino contra o sub-20 do Bahia, vencido pelos reservas do Esquadrão com gols de Régis, Feijão e Rodrigo Rodrigues. Lesionados, o volante Edson e o zagueiro Lucas Fonseca seguem como dúvida para o jogo de quinta contra o Santos.

