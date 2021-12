Especulado no Bahia, Salgueiro fecha com time mexicano

Depois de confirmar a contratação de quatro reforços (o lateral Galhardo, o zagueiro Diego Conceição, o meia Branquinho e o atacante Rhaynner), o Bahia viu naufragar a contratação que seria a cereja do bolo para a temporada 2014.

Especulado como reforço do Esquadrão, o atacante uruguaio Juan Manuel Salgueiro foi apresentado na segunda-feira, 30, pelo Deportivo Toluca, do México, com vínculo de empréstimo de seis meses.

Apesar de nunca ter sido confirmado pela diretoria tricolor, a imprensa uruguaia noticiou o interesse do Bahia por Salgueiro e que as tratativas já estavam avançadas para o atacante desembarcar no Fazendão.

Este é o segundo jogador ventilado como reforço do Bahia que vai para o país da América do Norte.

Recentemente, o atacante Maikon Leite, que pertence ao Palmeiras, também foi sondado pelo Esquadrão, mas acabou sendo negociado com o Atlas, penúltimo colocado no Campeonato Mexicano.

