Especulado no Bahia, René Simões nega contato

René Simões tem sido o principal nome especulado para assumir o comando do Bahia desde a demissão de Sérgio Soares, na madrugada desta quarta-feira, 7. Em contato com a reportagem de A TARDE, porém, o técnico negou qualquer contato do Tricolor.

"Não tivemos nenhum contato até agora", afirmou ele. "Já trabalhei inclusive com o Alexandre Faria (diretor de futebol do Esquadrão), mas não vamos falar sobre possibilidades. Vamos esperar para ver o que vai acontecer", completou o treinador, dizendo, ainda, que não possui empresário.

O comandante, porém, não deixou de valorizar seu trabalho. "Liderei a Série B durante oito rodadas. Comigo, o Botafogo nunca esteve fora do G-4", lembrou. "Conheço bem o grupo do Bahia. Sempre foi um dos favoritos à classificação, mas não sei o que houve nessa reta final. O tempo é curto, mas foi assim no Coritiba (2009), quando assumi na reta final e ganhei a segunda divisão, e no Atlético-GO (2010), quando salvamos do rebaixamento", completou.

Outros nomes especulados, como Milton Mendes e Marquinhos Santos, também negaram qualquer contato até o momento. Por enquanto, quem assume o comando é o auxiliar Charles Fabian, como interino.

