Escolha do novo gestor do Bahia está quase definida

Embora a diretoria do Esporte Clube Bahia ainda não confirme, a contratação de Anderson Barros como gestor do time já é tida como certa pela imprensa especializada. Caso a contratação seja oficializada, o novo comandante deve ocupar o cargo que pertenceu a Paulo Angionni.

O último gestor do Bahia pediu demissão no último domingo, 12, quando o time foi goleado pela placar de 7 a 3, na Arena Fonte Nova, pelo Esporte Clube Vitória. Segundo o Presidente Marcelo Guimarães Fiho, por meio da assessoria de comunicação do Bahia, Paulo Angioni "não participou e nem vai participar da decisão de quem será o seu sucessor".

Anderson Barros foi gerente de futebol do Botafogo, no Rio de Janeiro, durante quatro anos. O gestor deixou o cargo no último mês de dezembro por causa de uma reformulação na estrutura de comando. À época, o clube alegou que as funções ligadas ao futebol seriam descentralizadas e não haveria um novo gerente para "repor" a função que cabia a Anderson.

