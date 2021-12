Ernando prega respeito ao Carcará e quer Bahia precavido

Com as atenções voltadas para a decisão diante do Atlético de Alagoinhas, nesta quarta-feira, 27, às 21h30, no Carneirão, o zagueiro Ernando atendeu os jornalistas após o treino na tarde desta terça, 26, e destacou a boa fase da equipe nas últimas partidas, além de pregar respeito ao Carcará, apesar da vantagem garantida pelo Tricolor no duelo de ida das semifiais do Baianão.

"Acho importante esses dois setores estarem bem, com o ataque marcando e a defesa sem sofrer gols há três jogos. Nada melhor do que continuar dessa maneira, com a gente dando o respaldo necessário para que o pessoal da frente possa conseguir jogadas ofensivas", disse Ernando, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 26.

Internado desde a última partida contra o Salgueiro, no domingo, 24, a situação médica do zagueiro Jackson, que sofreu um afundamento facial, também foi questionada durante a coletiva. "Trocamos algumas mensagens. O departamento médico foi passando algumas informações sobre a hora que ele foi encaminhado para fazer a cirurgia e também o pós-cirúrgico. Queremos que ele volte rápido para nos ajudar, porque ele é um excelente jogador", pediu o atleta.

Na sequência, o Tricolor terá a dura missão de encarar três partidas decisivas longe de Salvador, por competições diferentes, contra Atlético de Alagoinhas, Sampaio Corrêa e CRB, respectivamente. Sobre a preparação da equipe, Ernando afirmou que o time está preparado, mas pediu atenção para o próximo duelo.

"Temos que estar precavidos para fazer um bom jogo, depois pensamos na sequência. Tem que ser passo a passo. O próximo jogo é contra o Atlético, eles não chegaram na semifinal atoa. Vamos estar estudando os atletas dele, de modo que possamos estar nos organizando taticamente para fazermos um bom duelo", complementou.

Apesar da vantagem de ter garantido a vitória na primeira partida com um placar elástico de 3 a 0, Ernando concluiu dizendo que não pretende se apegar nessa possibilidade. "Sabemos da vantagem, mas lógico preferimos ir no pensamento de triunfar. Até porquê, dependemos disso para chegarmos na final com a decisão dentro de casa. Temos que fazer nosso jogo e evoluir a cada minuto para conseguir o mais importante que é alcançar a decisão".

Último treino

O treinador Enderson Moreira usou o início do último treino antes do jogo contra o Carcará para conversar com o elenco – que já contou com o retorno do lateral Nino Paraíba e do atacante Iago, recuperados de contusão.

Em seguida, o ataque do Esquadrão – que fez 11 gols nos últimos três jogos – calibrou ainda mais o pé após cruzamentos vindos das pontas. Os defensores, claro, buscaram evitar os gols.

Depois, o foco foi nas jogadas de bola parada. O grupo tricolor ensaiou faltas frontais e, por fim, treinou pênaltis. A precaução com as penalidades máximas se explica: se o Atlético vencer por três gols de diferença, a partida será decidida na marca da cal.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo