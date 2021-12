Ernando fala sobre gol e convoca torcida para partida de domingo

Autor do segundo gol do Bahia na derrota por 3 a 2 diante do Botafogo na quinta-feira, 2, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, o zagueiro Ernando falou na manhã desta sexta-feira, 3, sobre sua análise da partida e onde o Esquadrão pecou no decorrer do duelo.

"No começo fomos ofensivos, tanto que conseguimos o gol com cinco minutos de partida. Depois recuamos no jogo e isso trouxe o Botafogo para o nosso campo. Até que, em um lance de bola parada, eles conseguiram o empate e cresceram. Com isso, nosso time sentiu e tomamos mais dois gols", avaliou.

Já no segundo tempo, veio o momento que poderia ser memorável para o defensor. Bastante criticado por parte da torcida, Ernando recebeu o rebate da defesa de Gatito e fez o que poderia ser o gol da reação Tricolor. No entanto, já era tarde demais e faltou tempo e eficiência por parte do setor ofensivo para buscar o terceiro tento.

"Fui feliz de estar na área, eles se preocuparam mais com o Gilberto e me deixaram livre. Faltava pouco tempo para tentar o empate, mas ainda conseguimos algumas jogadas ofensivas mas não fomos eficazes", lamentou Ernando.

Para a sequência do Brasileirão, o Bahia receberá o Avaí no domingo, 5, às 19h, diante de seu torcedor. Questionado sobre se a derrota abalaria a confiança do torcedor, o zagueiro foi bastante preciso na resposta.

"Não pode mexer (com a confiança), nosso torcedor é fundamental. Foi somente a segunda partida, se conseguimos manter uma força grande em nossos domínios será muito importante para a sequência do campeonato e consigamos o triunfo diante do Avaí", concluiu.

*Sob asupervisão da editora Maiara Lopes

