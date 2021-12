Ernando exalta momento do Bahia e lamenta parada da Copa América

Com quatro triunfos e dois empates, o Bahia está invicto há seis jogos. Nas últimas partidas, o número de gols sofridos chama a atenção positivamente, foram apenas três. Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 10, o zagueiro Ernando, exaltou o bom momento vivido pela equipe e lamentou a parada para a Copa América.

"Estou com o mesmo pensamento do treinador. Pelo momento que a equipe vive, pela confiança que os jogadores estão tendo dentro de campo, eu preferiria continuar. Mas já que tem a parada obrigatória a gente vai procurar repor as energias, descansar bem, estar com a família para que na volta a gente possa estar preparado para continuar esse bom momento", afirmou o defensor.

Questionado quanto a partida desta quarta contra o Internacional, o zagueiro, que já defendeu as cores do Colorado, pregou respeito ao adversario desta quarta, 12, e colocou o setor defensivo tricolor como chave para conseguir os três pontos.

"Um adversário que dentro de seus domínios é muito forte. Ano passado mostrou isso, teve poucas derrotas no Beira Rio. Vem mostrando uma solidez muito boa dentro de casa. É um adversário que propõe muito jogo, tem jogadores com características ofensivas que podem desequilibrar. Tem D’Alessandro, Nico Lopez. É saber jogar. Ter uma marcação sólida, para que o nosso sistema ofensivo tenha tranquilidade para marcar os gols necessários para conseguirmos o triunfo".

Em relação à mudança tática promovida pelo treinador Roger Machado, o defensor aprovou a formação com três volantes. "Esse sistema que a gente vem colocando em prática, com os três volantes, tem ajudado muito no sistema defensivo. Só dois gols sofridos, mesmo assim um de pênalti e outro em uma falta. Isso mostra que nossa equipe vem conseguindo encaixar muito bem a marcação na equipe adversária. Conseguindo também propor o jogo, principalmente em nossos domínios, concluiu o zagueiro.

O Bahia enfrenta o Internacional nesta quarta, às 21h30, no Beira Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 9° rodada da Série A do Brasileirão.

