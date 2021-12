Equipe titular do Bahia tem três novidades em coletivo

O técnico do Bahia, Gilson Kleina, comandou o primeiro coletivo da semana, nesta quinta-feira, 6, e esboçou o time para enfrentar o Goiás, no domingo, 9. Titi, Pará e William Barbio foram as caras novas em relação aos 11 que enfrentaram o Palmeiras.

Bruno Paulista, recuperado de dores na coxa, fez um trabalho separado. Quem segue fora é Maxi, que ainda se recupera de gripe. O lateral Diego Macedo sofreu um estiramento grau 2 na coxa esquerda e ficará 30 dias parado. Com isso, ele só volta a jogar no ano que vem.

A equipe formou com Lomba; Roniery, Lucas Fonseca, Titi e Pará; Uelliton, Rafael Miranda, Lincoln e Guilherme Santos; Barbio e Kieza.

