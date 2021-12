Equipe sub-15 do Bahia conquista tri da Copa Metropolitana

Em partida disputada na tarde do sábado, 15, no estádio Municipal de Lauro de Freitas, a equipe sub-15 do Bahia conquistou a Copa Metropolitana da categoria. O tricolor venceu o Bahia de Feira por 2 a 0, com gols marcados por Gustavo Kauã e Wendell.

Com 10 triunfos em 10 jogos, a equipe levou pela terceira vez consecutiva o título, já que havia sido campeão do torneio em 2017 e 2018. Foram 43 gols marcados e apenas um sofrido.

O time comandado pelo técnico Fernando Oliveira atuou com: Gabriel; Luis Felipe, Breno, George e Salvandy; Thiago, Pedro Victor, Patrick (Wesley) e Lucas Aruba; André (Wendell) e Gustavo Kauã (Abraão).

A equipe do Bahia fechou a competição com 100% de aproveitamento e conquistou três prêmios individuais: o de goleiro menos vazado (Gabriel), artilheiro (Wendell) e craque da competição (Pedro Victor).

