Equipe feminina do Bahia goleia em amistoso na Arena Fonte Nova

A Arena Fonte Nova não recebeu somente o clássico Ba-Vi, neste domingo, 10. A tarde também foi marcada pela partida amistosa dos times femininos disputada entre Bahia Lusaca e Amazonas-BA. Pela primeira vez, o time feminino atuou na Fonte Nova. A estréia trouxe sorte para as meninas, que golearam por 4 a 0, com gols de Brenda, Miúda e Maranhão (2x).

A partida amistosa foi disputada com dois tempos de 30 minutos e faz parte da preparação do time tricolor para a disputa do Campeonato Baiano e da Série A-2 do Campeonato Brasileiro 2019. A equipe feminina está em pré-temporada desde o mês de fevereiro.

O time do técnico Maurício Meirelles atuou com a seguinte escalação:

Maiara; Jamile, Daniela, Vitória Calhau e Gabriela Souza (Luana); Lindiane, Brenda, Hellen e Eddy Almeida (Glória); Miúda e Nini (Maranhão).

