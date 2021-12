Equipe do Bahia se reapresenta e foco em jogo contra Altos-PI

Um dia após empatar com o Flu de Feira, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã deste domingo, 28, e retomou os treinos. O foco da equipe agora é o jogo desta terça-feira, 30, contra o Altos-PI, em Teresina, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

Os atletas que não jogaram contra o Fluminense de Feira participaram de atividades táticas, simulando situações de jogo. Trabalho foi comandado pelo técnico Guto Ferreira.

O próximo treino acontece nesta segunda já em Teresina. Nino Paraíba, Regis e Nilton foram vetados pelo departamento médico e não acompanham a equipe.

O zagueiro Everson, que sofreu uma forte pancada na cabeça, recebeu 18 pontos e também está em observação. Seguindo protocolo normal nestes casos, ele está afastado do campo por sete dias.

