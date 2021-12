Equilíbrio marca história do confronto entre Bahia x Ceará

No histórico dos confrontos entre Bahia e Ceará, equilíbrio é a palavra de ordem. Foram 32 jogos disputados, com 13 vitórias dos baianos contra 11 dos cearenses, além de oito empates. As partidas foram válidas pela Taça Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileiro da Série B e Copa do Nordeste.

Pelo Nordestão, a disputa é ainda mais parelha. Ceará e Bahia duelaram em sete oportunidades. São três vitórias para cada time e um empate. No último confronto das equipes pelo torneio, vitória alvinegra por 2 a 1 em Pituaçu, na edição de 2013. O meia Ricardinho, do Ceará, que estará na decisão desta quarta, marcou o primeiro gol daquela partida.

Na edição de 2013, um jogo marcante aconteceu entre os clubes. Em sua reabertura após reformas para a Copa do Mundo de 2014, a Arena Castelão recebeu o confronto entre Ceará e Bahia. Os donos da casa defendiam um grande tabu: nunca haviam perdido para o tricolor baiano no estádio, inaugurado em 1973.

Até aquela partida, eram cinco vitórias do time cearense e dois empates. Mas o volante Kléberson marcou o primeiro gol do estádio após a reforma e garantiu o primeira triunfo do Bahia, por 1 a 0.

Nesta Copa do Nordeste, os dois finalistas jogaram dez vezes, venceram cinco e empataram outras cinco. Ambos marcaram 13 gols e o Ceará leva pequena vantagem no saldo por ter sofrido apenas sete gols, um a menos que o Esquadrão.

