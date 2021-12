Enquete: você vai assistir ao jogo do Bahia ou da Liga?

Dois jogos em horários praticamente simultâneos chamam a atenção do torcedor do Bahia neste sábado, 6. Enquanto o Esquadrão enfrenta o Bragantino em São Paulo, às 16h30, pela 6ª rodada da Série B, o Barcelona encara a Juventus pela final da Liga dos Campeões, às 15h45.

É indiscutível que o time espanhol já caiu na graças do torcedor baiano, devido não só a similaridade dos uniformes que têm as cores azul e vermelho, como também ao grande nível técnico apresentado em campo, principalmente pelo melhor trio de ataque do futebol mundial, formado por Messi, Neymar e Luís Suarez.

Há quem também esteja torcendo para a Juve, dona de 31 títulos italianos, sendo quatro deles conquistados seguidamente nas últimas temporadas. Contudo, o time de Turim não ganha uma "Champions" há 10 anos. A decisão será transmitida pela Rede Globo e Band, nos canais abertos, e pela ESPN, no canal fechado.

Por outro lado, nenhum torcedor apaixonado pelo Bahia deve deixar de acompanhar o Tricolor, que pode assumir a liderança da tabela do Brasileirão caso vença o Braga, e o Botafogo e Náutico, que são primeiro e segundo colocados, respectivamente, tropecem. A partida será transmitida pelo Canal Premiere.

>>E você, vai assistir ao jogo do Bahia x Bragantino, pela Série B do Brasileirão, ou da Juventus x Barcelona, pela final da Liga dos Campeões? Vote na enquete abaixo e participe!

