Enquete: qual deve ser a prioridade do Bahia no momento?

Os recentes maus resultados na Copa do Brasil, contra o Luverdense, e no Campeonato Baiano, no primeiro jogo da decisão contra o Vitória, instalaram uma crise sem precedentes no Bahia.

Logo após o clássico Ba-Vi do último domingo, 12, o então Diretor de Futebol, Paulo Angioni, pediu demissão e deixou o clube. Nesta segunda-feira, 13, foi a vez de Joel Santana deixar o Fazendão.

A pouco mais de duas semanas de estrear no Campeonato Brasileiro, o time baiano vive sob desconfiança da sua torcida, que tem manifestado a sua insatisfação com o atual plantel do clube e com o modo como a direção estruturou o seu departamento de futebol para a temporada 2013.

Diante da atual crise tricolor, o que deve ser priorizado pela diretoria do clube? Basta responder à enquete:

